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В Красноярском крае на чердаке жилого дома нашли боевую гранату
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В Красноярском крае на чердаке жилого дома нашли боевую гранату

6 июля 11:49
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Житель села Унер Саянского района Красноярского края нашел на чердаке дома предмет, похожий на гранату, о чем сообщил в Росгвардию.

Специалисты уничтожили гранату
Источник: Управление Росгвардии по Красноярскому краю

Приехавшие на место специалисты осмотрели находку и установили, что это действительно была граната Ф-1, так называемая «лимонка».

«Граната оказалось боевой, она была с запалом, то есть могла взорваться», — рассказали в Росгвардии.

Специалисты поместили гранату в специальный взрывозащитный контейнер, вывезли на полигон и уничтожили. Как граната оказалась на чердаке жилого дома, неизвестно.

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