В Красноярском крае на чердаке жилого дома нашли боевую гранату

Житель села Унер Саянского района Красноярского края нашел на чердаке дома предмет, похожий на гранату, о чем сообщил в Росгвардию.

Приехавшие на место специалисты осмотрели находку и установили, что это действительно была граната Ф-1, так называемая «лимонка».

«Граната оказалось боевой, она была с запалом, то есть могла взорваться», — рассказали в Росгвардии.

Специалисты поместили гранату в специальный взрывозащитный контейнер, вывезли на полигон и уничтожили. Как граната оказалась на чердаке жилого дома, неизвестно.