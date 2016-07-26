Канский огородник нашел гранату времен Первой мировой войны

В Канске мужчина нашел на огороде раритетную гранату, рассказали 9 июня в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Вчера днем в полицию позвонил житель ул. Кайтымская и сообщил, что, вскапывая огород, нашел странный предмет, похожий на гранату. Приехавшие на место взрывотехники ОМОНа Управления Росгвардии по Красноярскому краю осмотрели находку и выяснили, что это боевая граната Миллса, изготовленная около 100 лет назад. Возможно, в огороде жителя Канска она находится со времен Первой мировой войны.

«Несмотря на солидный возраст и имевшиеся следы коррозии, была в боевой готовности и представляла настоящую угрозу для окружающих. Взрывотехники ОМОНа приняли решение о незамедлительном уничтожении опасной находки на полигоне за пределами Канска. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.