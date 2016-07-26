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На правобережье ребенок чуть не выпал из окна (видео)
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На правобережье ребенок чуть не выпал из окна (видео)

6 июля 15:42
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Полицейские проверяют сообщение жителей ул. Парашютная о чуть не выпавшем из окна ребенке.

Ребенка, стоящего в проеме окна четвертого этажа, заметили сегодня днем в доме на ул. Парашютная. После того, как малыш чуть не упал, автор видеоролика начала кричать, привлекая внимание взрослых, оставивших его без присмотра.

В Красноярске ребенок чуть не выпал из окна

Видео: tvk6.ru

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В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» корреспонденту Newslab.ru рассказали, что информацию о происшествии им передали журналисты. Свидетели опасной «прогулки» ребенка не посчитали нужным сообщить о случившемся в полицию.

Сейчас на место выехали представители инспекции по делам несовершеннолетних, которые установят все обстоятельства инцидента.

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