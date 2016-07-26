В Норильске двое детей выпали из окон и погибли

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух выпавших из окон детей, сообщили 27 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

25 июня из окна квартиры на 3 этаже выпала 1,5-годовалая девочка. Произошло это в тот момент, когда мать отвлеклась на младшего ребенка и вышла в соседнюю комнату. Спасти девочку не удалось — спустя день она скончалась в больнице.

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26 июня аналогичная история произошла в другой квартире Норильска — мать на пару минут оставила годовалого сына в комнате без присмотра и обнаружила его уже на подоконнике. «В следующую секунду ребенок с метровой высоты упал вниз головой об пол. В результате удара ребенку были причинены телесные повреждения, от которых он до приезда медицинских работников скончался на месте происшествия», — рассказали в следственном управлении. Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти ребенка.

По этим двум фактам проводятся проверки в ходе которых следователи дадут оценку действиям родителей, оставивших детей без присмотра.