Красноярские ТЭЦ признаны лучшими по организации труда

В администрации Красноярска состоялось награждение победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда за 2016 год. Весь пьедестал почета в номинации «Энергетика» заняли предприятия СГК — на первом месте ТЭЦ-3, на втором — ТЭЦ-2 и на третьем — ТЭЦ-1.

Ежегодный смотр — конкурс организован администрацией города совместно с социальными партнерами: Федерацией профсоюзов Красноярского края и объединениями работодателей в лице Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края и Союза товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края и проводится более 15 лет.

В конкурсе принимают участие крупные и средние производственные предприятия, государственные и муниципальные учреждения. В этом году организаторы оценили работу более 90 организаций, в том числе 24 предприятий промышленности, энергетики, транспорта. По условиям конкурса учитывались факторы, способствующие повышению качества жизни сотрудников. Такие как уровень и своевременность оплаты труда, социальные выплаты, затраты на повышение квалификации и обучение, организация работы по охране и безопасности труда, пропаганда здорового образа жизни, забота о молодежи, старшем поколении, ветеранах, культурная политика предприятий.

Победителей в номинации «Энергетика» на награждении представлял заместитель директора Красноярской ТЭЦ-3 по обеспечению производства и административно-хозяйственным вопросам Александр Воронков, который отметил: «Мы благодарим организаторов конкурса за высокую оценку нашей деятельности, а службу охраны труда и производственного контроля, руководство и профсоюзы за заботу о работниках. Но в сегодняшней победе есть заслуга и всего коллектива, и я хочу пожелать своим коллегам оставаться такими же сплоченными, инициативными и ответственными».

Олег Бубновский, директор Красноярской ТЭЦ-2, занявшей на конкурсе почетное второе место, находит такой успех закономерным. Предприятие ведет постоянную работу в этом направлении и ежегодно направляет на мероприятия по охране труда значительные средства.

«Затраты на охрану труда в этом году составили суммарно порядка 70 млн. руб. Одни только средства индивидуальной защиты обходятся нам в сумму 12 000 руб на одного человека. Но важнее всего — сохранить жизнь и здоровье нашим работникам, поэтому эти вложения абсолютно оправданы» — считает руководитель станции.

Материалы по теме Тепло, которое ждал город: как строили ТЭЦ-3 История крупнейшей теплоэлектроцентрали Красноярска

Руководитель департамента социально-экономического развития Красноярска Анатолий Цаплин поздравил победителей от имени главы города, вручив им памятные грамоты и призы.

«Сегодня мы хотели бы поздравить лучшие организации, в которых отлажена система взаимодействия работников и работодателя, заключены коллективные договоры, обеспечены социальные гарантии, удается сохранять тенденцию снижения уровня производственного травматизма, проводятся акции, направленные на повышение культуры производства. Надеюсь, что эта работа, направленная на улучшение качества жизни работающих, и в дальнейшем будет системной и эффективной» — высказал пожелание Цаплин.