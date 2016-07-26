Красноярский цирк стал площадкой Культурной универсиады-2019

В ходе визита в Красноярск директора «Росгосцирка» Дмитрия Иванова состоялась рабочая встреча с руководителем Дирекции Зимней универсиады-2019 Максимом Уразовым.

На совещании обсуждали реализацию мероприятий культурной Универсиады на площадке красноярского цирка, а также необходимость капитального ремонта здания и благоустройство уличной территории.

«В Красноярске — единственный цирк, поэтому он должен быть по-своему уникальным, оригинальным, а главное — у зрителей должно создаваться настроение праздника. Мы всё сделаем для того, чтобы к Зимней универсиаде-2019 обновлённый цирк распахнул свои двери и показал первые представления во время такого знакового международного события», — отметил Дмитрий Иванов, директор «Российской государственной цирковой компании».

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Так осенью этого года планируется приступить к работам по капитальному ремонту здания. В итоге обновится фасад цирка, на котором появится современная подсветка. Рядом разобьют скверы, установят арт-объекты, реконструируют фонтан. Изменения коснутся и внутренних помещений. В зрительном зале установят удобные кресла, современное световое и звуковое оборудование, что позволит показывать не только цирковые программы, но и устраивать настоящие шоу. Цирк превратится в мульти-культурную площадку.

«К Зимней универсиаде 2019 года Красноярский цирк станет одной из главных достопримечательностей города наряду с Татышев-парком и заповедником „Столбы“, на его площадке пройдут мероприятия Культурной универсиады-2019. А после проведения Студенческих игр городу останется хорошее наследие в виде современной площадки», — отметил руководитель дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 в Красноярске Максим Уразов.

«Культурная универсиада-2019» — это программа культурно-просветительских мероприятий (выступление творческих коллективов, выставки, экскурсии), которые пройдут на различных площадках Красноярска в период Студенческих игр.