Красноярцев попросили оценить будущие скверы и зеленые уголки

В Красноярске продолжается общественное обсуждение благоустройства городских пространств. Высказать свое мнение по любому проекту может каждый горожанин.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, проекты разработали ученые из института архитектуры и дизайна СФУ. Каждый из эскизов уже прошел общественное обсуждение — все желающие могли высказать мнение по проекту на сайте мэрии. В ходе слушаний красноярцы направили более 400 мнений и предложений. Все они будут учтены при доработке проектов.

Работы запланированы почти во всех районах города. Так, например, в порядок приведут территорию по улице Перенсона — ее озеленят и обустроят там сквер. Масштабные работы ожидаются и в центре города, среди них благоустройство, ремонт подпорных стенок и замена бордюрного камня, как у моста через реку Качу. Серьезное внимание уделят ограждениям — где-то их сделают в виде живой изгороди, как на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», а где-то — установят металлические, как, например, вдоль улицы Дубровинского.

Прием предложений и замечаний продолжается. 7 июля, в 16.00 в зале департамента городского хозяйства (ул. Парижской Коммуны, 25, 5 этаж) состоится очное общественное обсуждение.

Кроме того, в каждом из районов города установлены специальные ящики для голосования. Красноярцы могут ознакомиться с проектами, размещенными на официальном сайте администрации города, скачать специальную форму для голосования и опустить ее в ящик в администрации своего района.

Поддержать проекты можно также и в заочной форме до 14 июля. Бланк нужно просто отправить по электронной почте по адресу: mikhaylovam@admkrsk.ru.

Проекты, которые получат наибольшую поддержку, будут реализованы уже в этом году. В конце лета будут составлены сметы и объявлены торги на поиск подрядчиков по выполнению работ. Новые общественные пространства должны появиться в Красноярске до 30 октября.