В Красноярске наградили победителей корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса»

В Красноярске подвели итоги корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» — ежегодного состязания сразу в нескольких дисциплинах — футболе, баскетболе и волейболе.

Праздничное мероприятие прошло 28 июня в ресторане МВДЦ «Сибирь». Призы и подарки от агентства Fair-Play — организатора «Лиги чемпионов бизнеса» в Красноярске, официального представителя компании «РУСПОРТИНГ» в Красноярском крае — и партнеров чемпионата получили победители и призеры соревнований.

Само награждение стартовало с зажигательной речи ведущего и танца девушек из федерации чирлидинга Красноярского края. Генеральный директор спортивного агентства Fair Play Владимир Лукинов выступил с приветственной речью, а после этого объявили победителей в каждом виде спорта.

В футбольных поединках в дивизионе «С» Денис Ежов из «Красфармы» забрал сразу три индивидуальных приза. Он стал лучшим бомбардиром (14 голов) и ассистентом (19 передач) чемпионата, был самым ярким игроком команды чемпиона. Побороться с ним за звание самого ценного игрока мог Денис Ануфриев из «Рич Фэмили», но его команда осталась на втором месте. Приз «Лучшему голкиперу» получил Артём Роголевич из команды «РФ».

В дивизионе «В» лучшим бомбардиром стал Евгений Черных (сборная служащих ОИВ края). Лучшим ассистентом стал Роман Логинов («ОКБ Зенит»), на его счету 10 передач. Ринат Салимзянов из «НордСтара» забрал сразу два приза — «Лучший игрок» и «Лучший вратарь».

В дивизионе «А» Игорь Черкасов («КрайДЭО») получил призы как «Самый ценный игрок», «Лучший бомбардир» (24 гола) и «Лучший ассистент» (12 пасов). На третий сезон дождался награды «Лучший вратарь» голкипер «КрайДЭО» Евгений Терешков.

Большинство наград в баскетбольных матчах досталось чемпионам из СФУ, доминировавшим на протяжении всего чемпионата и установившим попутно несколько рекордов. Лишь приз «Лучший форвард» получил игрок другой команды — Денис Худолей из «Красноярского Цемента». MVP сезона и «Лучшим разыгрывающим» стал Александр Демьяненко (СФУ). Лучшим центровым был признан Алексей Черепанов из СФУ. Александр Горячкин был вне конкуренции в борьбе за звание «Лучший защитник».

Что касается волейбола, здесь сразу два приза — «Лучшему атакующему игроку» и «Лучшему подающему» — забрал лидер команды «Билайн» Алексей Филатов. Самым ценным игроком стал Николай Танкович из «Красноярского Цемента». Лучшим игроком среди представительниц прекрасного пола стала «королева приёма» из «Водоканалпроекта» Юлия Колесникова. Ее партнер по команде Андрей Вишняков получил награду «Лучший связующий». Фёдор Богату заслуженно получил приз «Лучший блокирующий».

Отдельными призами были отмечены директора и руководящие сотрудники компаний, которые сражались за победу бок о бок со своими подчинёнными. Завершилось награждение лотереей, главный приз которой достался Владимиру Яковлеву из «Рич Фэмили».

«Третий сезон стал историей. Всё больше новых команд принимает участие в „Лиге чемпионов бизнеса“ в Красноярске. Всё сложнее старожилам отстаивать свои фаворитские позиции. Всё жарче проходят поединки во всех трёх видах. „Лига чемпионов бизнеса“ уже прочно утвердилась в роли самого престижного и интересного турнира Красноярска, но на достигнутом останавливаться мы не собираемся, а это значит, самое интересное ждет в будущем. Уже в октябре стартует четвертый сезон. Есть уверенность, что он никого не разочарует», — подвели итоги чемпионата его организаторы.

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play