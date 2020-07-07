Мэрия не может убрать грязь с виадука на Молокова

Красноярске аварийный виадук на улице Молокова, 54 утопает в грязи. На это пожаловался красноярец, который накануне прогулялся по надземному пешеходному переходу. Видеозапись прогулки мужчина разместил на личной странице в социальной сети. На кадрах видно, что у ограждений виадука скопились множество окурков, разбитого стекла и другого мусора.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что этот виадук до сих пор является бесхозным, так как компания «АЛПИ», построившая его, обанкротилась (это было ещё в 2013 году), и сейчас идет процесс передачи объекта в муниципальную собственность. Городские службы не могут провести уборку на виадуке, потому что он до сих пор не принадлежит городу. «Это будет нецелевое использование бюджетных средств», — подчеркнули в мэрии.

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Там же отметили, что виадук является аварийным, доступ на него закрыт, а значит людей, как и мусора, который люди оставляют, там вообще быть не должно.

Безопасный пешеходный переход расположен прямо под мостом, у красноярцев нет необходимости забираться на аварийную конструкцию, это может быть опасно для жизни.