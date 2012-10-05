«В салоне воняет и грязь»: красноярка возмутилась состоянием междугороднего автобуса

Жительница Красноярска пожаловалась на ужасное состояние междугороднего пассажирского автобуса маршрута № 541 «Красноярск — Канск». Девушка сообщила, что в салоне было грязно и неприятно пахло. Также красноярка рассказала, что багаж пассажирам пришлось перевозить прямо в салоне автобуса, потому что транспорт не был оборудован специальным багажным отсеком.

«Вот такие междугородние автобусы ездят у нас!! Цена за поездку 535р», — написала в социальной сети пассажирка.

В министерстве транспорта Красноярского края сообщили, что перевозчиком данного маршрута является государственного предприятие «Канское ПАТП». Директор предприятия сообщил, что проведет внутреннюю проверку.