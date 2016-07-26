Свыше тысячи пассажиров отправили «весточку любви» почтой Красноярской магистрали (видео)

Сегодня на Красноярском железнодорожном вокзале прошла акция «Весточка любви», посвящённая Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Написать и отправить памятные открытки с добрыми пожеланиями друзьям, родным и любимым людям пассажиры могли на перронах и в зале ожидания вокзала. Там были установлены специальные почтовые ящики и работали волонтёры, которые помогали заполнить открытки.

Чтобы послание дошло до адресата, достаточно было указать почтовый адрес. Об отправке «весточек» от пассажиров в любую точку земного шара позаботились сотрудники Красноярской железной дороги.

За время акции праздничной «почтой» КрасЖД воспользовалось более 1 000 пассажиров Красноярского железнодорожного вокзала

Специалист службы корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги Карен Давоян рассказал: