Свыше тысячи пассажиров отправили «весточку любви» почтой Красноярской магистрали (видео)

Сегодня на Красноярском железнодорожном вокзале прошла акция «Весточка любви», посвящённая Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Написать и отправить памятные открытки с добрыми пожеланиями друзьям, родным и любимым людям пассажиры могли на перронах и в зале ожидания вокзала. Там были установлены специальные почтовые ящики и работали волонтёры, которые помогали заполнить открытки.
Чтобы послание дошло до адресата, достаточно было указать почтовый адрес. Об отправке «весточек» от пассажиров в любую точку земного шара позаботились сотрудники Красноярской железной дороги.
За время акции праздничной «почтой» КрасЖД воспользовалось более 1 000 пассажиров Красноярского железнодорожного вокзала
Специалист службы корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги Карен Давоян рассказал:
«Акцию мы проводим уже второй год, каждый раз получаем благодарный отклик. Люди охотно подходят к нам, заполняют открытки. Конечно, многие воспринимают это в диковинку, потому что сегодня мы общаемся через сотовые телефоны, мессенджеры и социальные сети. Обычная почтовая открытка стала сегодня диковинкой. Наши пассажиры отправили открытки, а мы их все доставим адресатам».