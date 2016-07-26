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Свыше тысячи пассажиров отправили «весточку любви» почтой Красноярской магистрали (видео)
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Свыше тысячи пассажиров отправили «весточку любви» почтой Красноярской магистрали (видео)

7 июля 17:49
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Сегодня на Красноярском железнодорожном вокзале прошла акция «Весточка любви», посвящённая Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Написать и отправить памятные открытки с добрыми пожеланиями друзьям, родным и любимым людям пассажиры могли на перронах и в зале ожидания вокзала. Там были установлены специальные почтовые ящики и работали волонтёры, которые помогали заполнить открытки.

Чтобы послание дошло до адресата, достаточно было указать почтовый адрес. Об отправке «весточек» от пассажиров в любую точку земного шара позаботились сотрудники Красноярской железной дороги.

Сегодня на Красноярском железнодорожном вокзале прошла акция «Весточка любви», посвящённая Всероссийскому Дню семьи, любви и верности
Фото: пресс-служба КрасЖД
Написать и отправить памятные открытки пассажиры могли на перронах и в зале ожидания вокзала
Фото: пресс-служба КрасЖД
Заполнять открытки пассажирам Красноярской магистрали помогали волонтеры
Фото: пресс-служба КрасЖД
Для отправки праздничных открыток на вокзале установили специальный ящик
Фото: пресс-служба КрасЖД
За время акции праздничной «почтой» КрасЖД воспользовалось более 1 000 пассажиров
Фото: пресс-служба КрасЖД
Специальные ящики также были установлены и на перронах железнодорожного вокзала
Фото: пресс-служба КрасЖД
Специальные ящики также были установлены и на перронах железнодорожного вокзала
Фото: пресс-служба КрасЖД

За время акции праздничной «почтой» КрасЖД воспользовалось более 1 000 пассажиров Красноярского железнодорожного вокзала

Пассажиры отправили письма родным и близким почтой КрасЖД

Видео: пресс-служба КрасЖД.

Специалист службы корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги Карен Давоян рассказал:

«Акцию мы проводим уже второй год, каждый раз получаем благодарный отклик. Люди охотно подходят к нам, заполняют открытки. Конечно, многие воспринимают это в диковинку, потому что сегодня мы общаемся через сотовые телефоны, мессенджеры и социальные сети. Обычная почтовая открытка стала сегодня диковинкой. Наши пассажиры отправили открытки, а мы их все доставим адресатам».

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