Из машины красноярца украли миллион

Красноярские полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в краже крупной суммы денег из автомобиля. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».
Инцидент произошел на автотранспортной парковке. Однако ее адрес в полиции не сообщают. Пострадавший рассказал, что неизвестный украл у него сумку с личными документами и деньгами. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. Другие обстоятельства преступления не уточняются.
Через некоторое время полицейские установили личность подозреваемого и задержали его — им оказался 28-летний красноярец. Против него уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Молодому мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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