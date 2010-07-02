В Красноярске уже неделю ищут пропавшего юриста на премиальном кроссовере

Красноярские волонтеры просят помощи в поисках 47-летнего мужчины, который пропал на прошлой неделе. Известно, что разыскиваемый работает юристом и передвигался на дорогом автомобиле. Ранее он не пропадал на такой длительный срок.

По данным волонтеров, Ибаев Вугар Охад вечером 23 июня уехал с остановки «Молодежная» (микрорайон Зелёная Роща) на личном автомобиле серебристого цвета Lexus RX 300, госномер А 619 РЕ 124. Спустя час камера зафиксировала эту машину на 7 километре Енисейского тракта — по дороге в микрорайон Солнечный, где проживает мужчина. С тех пор о судьбе водителя и машины ничего не известно.

Как рассказала Newslab.ru руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, к сегодняшнему дню найти мужчину не удалось.

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Его приметы: рост 180 см, плотное телосложение, карие глаза, седые волосы. Особые приметы: в области живота шишка размером с теннисный мяч (после операции), которую видно сквозь рубашку. Был одет в темные джинсы, светлую рубашку в клетку с коротким рукавом и черную кепку. С собой мужчина имел черную сумку (через плечо), телефон Samsung, ключи от квартиры, деньги и документы.

Всех, кому известно о местонахождении мужчины или его машины, просят срочно связаться с полицией по номеру 8(391) 224-25-07 или с волонтерами — 8-950-996-60-66.

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