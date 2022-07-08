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Буддийская ступа появилась на Покровской горе Красноярска
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Буддийская ступа появилась на Покровской горе Красноярска

8 июля 11:45
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В Красноярске появилась первая буддийская Ступа просветления. Её соорудили перед действующим буддийским центром (Полярная, 152).

Ступа символизирует цель буддийского пути и считается главным видом среди восьми традиционных видов ступ. Торжественная церемония открытия пройдет в воскресенье, 9 июля. Для этого в Красноярск прилетел популярный религиозный деятель Лама Оле Нидал.

Будиийская ступа на Покровской горе Красноярска
Фото: Татьяна Поломошнова (facebook.com/tatyana.polomoshnova.3)
Установка Древа жизни на красноярскую Ступу
Фото: Александр Кучерявый (facebook.com/sasha.siniy)
В установке ступы участвует специально приехавший в Красноярск Лама Оле Нидал
Фото: Александр Кучерявый (facebook.com/sasha.siniy)
Оле Нидал гражданин Дании, ему 76 лет, пятьдесят из которых он занимается пропагандой буддизма
Фото: Александр Кучерявый (facebook.com/sasha.siniy)
Новый объект религиозного поклонения соорудили в 700 метрах от символа Красноярска — часовни Параскевы Пятницы
Скриншот Яндекс.Карты

Проект строительства обсуждали почти 5 лет. «Когда мы заявили о том, что будем делать эту ступу, мэрия Красноярска нам сказала: а тогда давайте это сделаем к Универсиаде. Потому что приезжает много иностранцев, среди них есть люди буддистских народов. По уставу соревнований такого уровня, должна быть молельная комната или место, где они могли бы свои духовные потребности удовлетворять», — рассказывал президент Российской ассоциации буддистов Александр Койбагаров.

В итоге красноярские буддисты получили участок в 10 соток земли, разбили на нем сквер и соорудили свой объект религиозного поклонения. Ступа открыта для посещения всем желающим.

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