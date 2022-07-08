Буддийская ступа появилась на Покровской горе Красноярска

В Красноярске появилась первая буддийская Ступа просветления. Её соорудили перед действующим буддийским центром (Полярная, 152).

Ступа символизирует цель буддийского пути и считается главным видом среди восьми традиционных видов ступ. Торжественная церемония открытия пройдет в воскресенье, 9 июля. Для этого в Красноярск прилетел популярный религиозный деятель Лама Оле Нидал.

Проект строительства обсуждали почти 5 лет. «Когда мы заявили о том, что будем делать эту ступу, мэрия Красноярска нам сказала: а тогда давайте это сделаем к Универсиаде. Потому что приезжает много иностранцев, среди них есть люди буддистских народов. По уставу соревнований такого уровня, должна быть молельная комната или место, где они могли бы свои духовные потребности удовлетворять», — рассказывал президент Российской ассоциации буддистов Александр Койбагаров.

В итоге красноярские буддисты получили участок в 10 соток земли, разбили на нем сквер и соорудили свой объект религиозного поклонения. Ступа открыта для посещения всем желающим.