Задержаны двое мужчин, устроивших перестрелку на Взлётке, третий в розыске

Задержаны двое подозреваемых в перестрелке в Советском районе Красноярска. Конфликт, в результате которого были ранены два человека, произошел вечером 7 июля возле дома № 115 по улице Алексеева.

Как рассказали в полиции, во время ссоры между двумя группами молодых людей один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета и скрылся.

Утром 8 июля оперативники задержали двоих подозреваемых 1982 и 1975 г.р.. У них изъяты зарегистрированный травматический пистолет и гладкоствольное ружье.

На розыск третьего подозреваемого — Гибадулина Игоря Валентиновича 1972 г.р. — ориентированы все наружные наряды полиции, в том числе сотрудники ДПС, ППС, а также сотрудники Росгвардии.

Всех, кто имеет информацию о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 02 или 8 (391) 220-14-06

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