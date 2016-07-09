Бюджетникам пообещали поднять зарплаты с 2018 года

Вопрос индексации зарплат бюджетников, которых не охватывают майские указы, правительство решит осенью. При этом всем категориям работников бюджетной сферы поднимут выплаты как минимум на четыре процента. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

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Топилин добавил, что повышение зарплат состоится 1 января 2018 года.

Майскими указами 2012 года не предусмотрена индексация зарплат некоторых категорий бюджетников. К ним относятся нянечки в детских садах, специалисты по реабилитации инвалидов, а также административно-технические работники. Счетная палата критиковала Минтруд за «манипуляции» с профстандартами, из-за которых часть соцработников выпала из-под действия указов.

Президент России Владимир Путин в мае предложил проиндексировать зарплаты работникам бюджетной сферы, которые оказались не затронуты майскими указами. В ходе прямой линии 15 июня глава государства согласился с тем, что несправедливо лишать части бюджетников индексации. Он поручил правительству разработать соответствующий документ.

Индексация зарплат затронет в 2018 году почти шесть миллионов бюджетников.