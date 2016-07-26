«Двое в масках»: полиция ищет напавших на автозаправку в Березовке

В ночь с 8 на 9 июля в п. Березовка Красноярского края произошло разбойное нападение на автозаправочную станцию. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных лиц в масках под угрозой применения оружия забрали у кассира 4 тыс. рублей, после чего скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, в настоящее время полиция ищет подозреваемых: созданы несколько поисковых групп, в состав которых вошли сотрудники уголовного розыска и участковых уполномоченных. Ориентировка на предполагаемых преступников передана наружным нарядам.

Полицейские просят жителей Красноярского края, которые имеют какую-либо информацию о местонахождении злоумышленников или иным способом могут помочь раскрытию преступления и задержанию подозреваемых, обратиться по телефонам: 8-39175-2-78-19 или 02.

Приметы: Первый, на вид 26-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, на лице маска с прорезями для глаз. Был одет в спортивную толстовку с капюшоном, на груди надпись «NIKE» светло-зеленого цвета, кожаные перчатки, штаны спортивные черного цвета, кроссовки зеленого цвета.

Второй, на вид 26-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в спортивный костюм черного цвета, на рукавах имелись две вертикальные полоски, одна толстая, другая тонкая, кроссовки черного цвета. На руках были одеты перчатки белого цвета, а также имел предмет, похожий на пистолет.