Автоновинки и мототеатр увидят красноярцы в августе на «МоторЭкспоШоу»

В этом году популярная среди красноярцев автомобильная выставка «МоторЭкспоШоу» пройдет в конце лета — с 24 по 27 августа. Она станет юбилейной, 25-й по счету, и по традиции пройдет на территории МВДЦ «Сибирь». Юбилейное событие соберет ведущих производителей и официальных дилеров мировых брендов авто, которые презентуют здесь свои последние новинки.

Впервые на выставке представят весь модельный ряд легендарных мотоциклов Harley Davidson. Ценителям мототехники предложат принять участие в тест-драйвах. Также будут представлены обновленные модели ведущих зарубежных брендов — BMW, Skoda, Volkswagen, Peugeot, Citroen и другие. Ведущий российский производитель «АвтоВАЗ» впервые презентует в Красноярске абсолютно новый концептуальный кроссовер Lada Xcode. Также будет представлен целый ряд обновленных моделей автомобилей Lada, которые можно будет оценить на тест-драйвах. Отдельный павильон займет коммерческий и грузовой транспорт. Гости смогут ознакомиться с преимуществами каждого автомобиля, его возможностями для бизнеса. Здесь разместятся новейшие грузовики Hyundai, ISUZU, ГАЗель-Next, УРАЛ, КамАЗ и другие.

Помимо выставки посетителей ожидают зрелищные шоу. Так, в день открытия настоящим подарком для горожан станет дрифт-шоу от известных российских дрифт-гонщиков — чемпионов и призеров многочисленных престижных соревнований. Кроме того, пройдет шоу тюнинга и автозвука, где можно увидеть самые «прокачанные» и громкие автомобили из разных городов Сибири.

Впервые красноярцам покажут настоящее автородео: это уникальный мототеатр с экстремальными трюками на автомобилях в исполнении лучших российских каскадеров.

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26 августа горожан приглашают на большую семейную «МотоСубботу»: в этот день на уличной площадке перед МВДЦ «Сибирь» покажут экстрим-шоу от профессиональных красноярских мотогонщиков и каскадеров.

Специально для мужчин на выставке откроется «гараж». Это атмосферная релакс-зона, где можно отдохнуть с друзьями, подкрепиться бургерами и охладиться напитками, а также посмотреть выставку раритетных ретроавтомобилей. Кроме того, здесь состоятся модные шоу-показы одежды и стильных мужских причесок, а каждый желающий получит стильную стрижку от красноярских барберов. В «гараже» также можно будет выбрать различные автотовары и аксессуары.

Автомобильная выставка «МоторЭкспоШоу-2017» пройдет с 24 по 27 августа. Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».