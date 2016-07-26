В Красноярске стало в два раза больше машин

За 15 лет в Красноярске почти в два раза выросло количество зарегистрированных автомобилей, сообщается в официальном письме ГИБДД, опубликованном на сайте Федерации автовладельцев России. Так, в 2002 году в городе было зарегистрировано чуть больше 215 тысяч автомобилей, в конце мая 2017 — свыше 411 тысяч.

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Больше всего автомобилей на дорогах Красноярска было зарегистрировано в 2014 году — 437832 единицы. В 2015 и 2016 годах количество автомобилей в городе сокращалось: в 2015 году машин стало меньше на 26 тысяч, в 2016 — ещё на 3151 автомобиль.

Отметим, что только за пять месяцев текущего года в городе стало больше почти на две с половиной тысячи автомобилей.