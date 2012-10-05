В Канске будут судить разбойников в масках (видео)

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении трех разбойников, которые в прошлом году ограбили АЗС и несколько сельских магазинов в Канском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Прошлой осенью в Канском районе края прошла серия нападений на магазины и павильоны, не оборудованные системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией. Позднее, та же группа людей ограбила АЗС. Везде злоумышленники появлялись в масках и перчатках, поэтому сразу установить их личности не получилось. Ущерб составил около 350 тыс. рублей.

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Полицейским удалось выяснить личности нападавших, которые уже имели проблемы с законом. Организатором группы выступил 26-летний житель Канска, его младшие товарищи, одному из которых 22 года, а второму 23 года, помогали планировать и совершать преступления. Всех их задержали в феврале этого года в Канске.

«Полицейские установили причастность группировки к 8 эпизодам преступной деятельности: вооруженному разбою, трем попыткам хищений и четырем кражам, в том числе одной в Ирбейском районе», — пояснили в пресс-службе.

На совести старшего из задержанных, еще одно разбойное нападение во время которого он травмировал сотрудника магазина. Наказание для злоумышленников определит суд.