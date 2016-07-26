Красноярский хоккеист танцевал на свадьбе с вице-премьером РФ

Красноярский хоккеист Александр Сёмин засветился на свадьбе известного российского спортсмена Александра Овечкина. Торжество прошло накануне в зале комплекса «Барвиха Luxury Village». Видео в Instagram разместил один из гостей.
Кому балет? Подтанцовка? #свадьба #овечкин #дворкович #ковальчук #барвиха #ovechkin #kovalchuk #dvorkovich #wedding
Публикация от Vasilii Klimov (@klimov_v_a) Июл 8 2017 в 12:57 PDT
На кадрах видно, как стоящие на сцене мужчины, среди которых заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович и Александр Сёмин, танцуют.
Мужчины по очереди выходят в центр к ведущему, запись заканчивается как раз тогда, когда ведущий приглашает Александра Сёмина.
Среди гостей были спортсмены, чиновники и звезды шоу-бизнеса.
Молодоженов по телефону поздравил лично президент Владимир Путин, сообщает газета «Советский спорт».