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Красноярский хоккеист танцевал на свадьбе с вице-премьером РФ
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Красноярский хоккеист танцевал на свадьбе с вице-премьером РФ

10 июля 12:18
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Красноярский хоккеист Александр Сёмин засветился на свадьбе известного российского спортсмена Александра Овечкина. Торжество прошло накануне в зале комплекса «Барвиха Luxury Village». Видео в Instagram разместил один из гостей.

На кадрах видно, как стоящие на сцене мужчины, среди которых заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович и Александр Сёмин, танцуют.

Александр Семин
Фото: vk.com/alexander_semin_28

Мужчины по очереди выходят в центр к ведущему, запись заканчивается как раз тогда, когда ведущий приглашает Александра Сёмина.

Среди гостей были спортсмены, чиновники и звезды шоу-бизнеса.

Молодоженов по телефону поздравил лично президент Владимир Путин, сообщает газета «Советский спорт».

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