Из-за ремонта дорог красноярцы стали чаще пользоваться городской электричкой

С января по июнь текущего года городская электричка перевезла 584 тысячи пассажиров, что на 13,7 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Ежедневно около 5 тысяч красноярцев выбирали городскую электричку для поездок к месту работы и учебы. Только за июнь пассажирами этого вида транспорта стали 135 тысяч горожан. Рост к прошлому году составил более 12 %.

Специалисты связывают это, в том числе, с началом масштабных дорожных работ в краевом центре. В частности, после ограничения движения автомобилей по Коммунальному мосту, существенно возрос пассажиропоток с остановочных пунктов микрорайона Пашенный, — «Студенческая», «Белые Росы», «Енисей».

«Все больше красноярцев ценят преимущества электропоездов, которые позволяют осуществлять поездки с комфортом, экономя при этом личное время. Особенно это чувствуется сейчас, в условиях сложной автодорожной обстановки, когда в том или ином районе города из-за ремонтных работ возникают огромные пробки. Плюсом железнодорожных пассажирских перевозок является и их ценовая доступность», — поясняет и.о. генерального директора компании «Краспригород» Эдуард Быков.

Рост перевозок, в том числе, результат постоянной работы Красноярской железной дороги и компании «Краспригород» в повышении качества обслуживания. Так, в 2017 году для пассажиров городских электричек Красноярска открыт доступ в Интернет с помощью сети Wi-Fi. Все электропоезда оснащены датчиками ГЛОНАСС/GPS, благодаря чему стала доступна новая услуга — информирование о движении городских и пригородных электропоездов в режиме реального времени.

Развивается и инфраструктура «Городской электрички». В микрорайоне Северный завершается строительство новой посадочной платформы «Северное шоссе». Начинается строительство пассажирских платформ на новых остановочных пунктах Красноярска, — «Улица Калинина» в Железнодорожном районе, «Тихие зори» и «Бобровый лог» в Свердловском.

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В преддверии Универсиады специалисты КрасЖД разработали карту-схему «Городской электрички» — здесь указаны не только остановки электропоездов, но и остановки общественного транспорта и спортивные объекты города. На схеме видно, где и на каком расстоянии от остановочных платформ находятся стадионы, ледовые арены и спорткомплексы. Сегодня новая карта-схема размещена в городских электричках и на вокзалах Красноярска, а также на сайте Красноярской железной дороги.