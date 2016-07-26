На станции Бугач началась реконструкция пассажирских платформ

На станции Бугач Красноярской железной дороги, расположенной в Октябрьском районе Красноярска, началась реконструкция пассажирского комплекса. Работы по модернизации остановочных платформ и благоустройству откоса ведутся с целью повышения комфорта пассажиров, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Бугач — крупнейший пассажирский узел Красноярска, обслуживающий как главное транссибирское направление Красноярской железной дороги, так и участок, соединяющий центральные районы города с микрорайоном Северным. Здесь совершают остановки пригородные пассажирские электропоезда и городская электричка. Ежедневно через станцию Бугач проходит 19 пар электропоездов, ежесуточный пассажиропоток — около 1 тысячи пассажиров.

Реконструкция боковой платформы станции уже завершена. Её покрытие выполнено из бетонных плит. Платформа оборудована местами для ожидания под крытыми навесами, освещением, удобными лестницами.

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В настоящее время идут работы по благоустройству и укреплению откоса, расположенного вдоль боковой платформы и путей станции. На откос будет уложена плитка, благодаря чему пассажирская зона станции Бугач получит необходимую эстетическую завершённость, отметили в пресс-службе.

Следующий этапом станет благоустройство островной платформы станции Бугач. Кроме того, планируется установка малых архитектурных форм на привокзальной территории станции.