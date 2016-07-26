Мэр от имени Путина поздравил красноярского ветерана с юбилеем

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Егорова и вручил поздравительную телеграмму от президента страны, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В жизни только раз, как сегодня, бывает 18 лет, — с улыбкой говорит юбиляр. — Я всю жизнь не пью, не курю, утром и вечером делаю зарядку. С супругой почти 50 лет вместе, дети у меня — хорошие, внуки и правнук — ещё лучше! Это моё главное войско, которое даёт мне силы жить».

Иван Егоров — коренной сибиряк. Он родился в селе Новоалександровка Уярского района Красноярского края, в 1933 году пошёл в школу и в 1942 году, после окончания 7 классов, стал трудиться в колхозе на общих работах. В июне 1943 года Егоров по комсомольскому набору добровольно пошёл служить в Военно-морской флот, тогда до 16 лет ему не хватало одного месяца. В июне 1943 года комсомольцы-добровольцы прибыли во Владивосток, на остров Русский, где три месяца проходили курс молодого краснофлотца.

После этого ветеран был направлен в школу связи Тихоокеанского флота, где изучал радиодело, корабельную аппаратуру, работу на телеграфном ключе. Он оказался способным учеником, был лучшим радиотелеграфистом по приёму знаков, поэтому после окончания школы связи, в апреле 1944 года, Егорова направили в 17-й отряд специального назначения Тихоокеанского флота.

Здесь он прошёл специальную подготовку: подрывное дело, владение всеми видами оружия, приёмами рукопашного боя, миномётным искусством, постигал основы диверсионно-подрывной работы, оперативно-разведовательной деятельности в тылу противника, учил иностранные языки. Осенью 1944 года Иван Егоров в составе отряда из 10 человек был отправлен на Северный флот, где участвовал в проводке советских кораблей с десантом в Норвегию. Ту операцию под названием «Норвежская» ветеран помнит до деталей и сегодня.

«Командованием была поставлена задача — закрепиться на вражеской территории, выставить маяки для десантных кораблей и держать оборону до высадки основных сил десанта. Увидели часовых. В составе десанта был рядовой Калинов, который мог метнуть нож на 10 метров, он и „снял“ часовых. Первую линию немцев забросали гранатами, поднялась вторая линия врага — рота охраны береговой территории на нескольких машинах, их тоже одолели. Оборону держали часов восемь, потом подошли наши корабли и основными силами уничтожили немцев», — вспоминает ветеран.

5 мая 1945 года в составе Восточного фронта Иван Егоров высадился около города Советская Гавань на берегу Охотского моря. Там он и встретил День Победы.

«У меня был пулемёт-автомат и ракетница. Мы все вышли на улицу и как начали стрелять! А представьте — наш отряд состоял из двух групп по десять человек, в итоге взметнулся в небо целый фейерверк! А на следующий день был небольшой банкет, повар приготовил хороший завтрак, а кладовщик достал коньяк», — рассказал ветеран.

После капитуляции Германии Егоров был переведен на Тихоокеанский флот. В ходе войны с Японией он принял участие в боевых действиях в районе города Отомари (с 1946 года — город Корсаков), обеспечивая высадку советского морского десанта.

В апреле 1950 года Иван Егоров был демобилизован, вернулся домой, и до августа 1950 года служил оперуполномоченным в краевом УВД. В сентябре 1950 года поступил в Красноярский горный техникум, после окончания которого занимался преподавательской работой. В 1955 году поступил во Всесоюзный Политехнический институт в Москве. Успешно окончил его в 1959 году, затем работал в строительной отрасли Красноярского края.

За заслуги перед Родиной Иван Егоров награжден Орденом Отечественной Войны II степени; Благодарностью Главнокомандующего И.В. Сталина за операцию на Сахалине; медалями: «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова; знаком «За взятие Берлина»; медалью «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»; юбилейными наградами в честь Дня Победы; медалью «Ветеран труда» и другими наградами.

Материалы по теме Красноярцы в боях за Родину Люди Красноярского края на фронтах Великой Отечественной войны

Сегодня красноярец активно участвует в ветеранском движении. С 2009 года является членом Президиума и Совета КРОО «Ветеранов ВМФ», председателем секции ветеранов-моряков Железнодорожного района Красноярска. Вот уже более 47 лет рядом с героем — супруга Ивана Егорова Александра Евменовна. У Егоровых две дочери, четыре внука и один правнук. На вопрос о том, в чём секрет успешной супружеской жизни, Александра Егорова отвечает: «Разве есть варианты, когда рядом такой красавец?! Стараемся, чтобы внуки походили на своего деда и прадеда, брали с него пример».

Сегодня с 90-летием Ивана Егорова поздравил глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Мэр вручил памятный подарок и поздравительную телеграмму от имени президента России Владимира Путина.