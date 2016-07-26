Суд арестовал фигуранта дела о взятках при строительстве космодрома Восточный

В Красноярском крае под арест отправили Михаила Калинина, бывшего руководителя «Главного военно-строительного управления» № 9, которое базируется в Железногорске.

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По данным издания «Коммерсант», экс-главу строительной компании заподозрили в том, что он вымогал взятку в размере 4 млн рублей. Эти деньги он получил от руководителя красноярской фирмы, который хотел стать субподрядчиком при строительстве космодрома Восточный. Кроме этого, Михаила Калинина заподозрили в присвоении еще 10 млн рублей. На прошлой неделе суд отправил экс-гендиректора строительной фирмы в следственный изолятор Железногорска. На его имущество наложили арест.

Сам Михаил Калинин сообщил СМИ, что вину свою не признает. «Мне вменяются в вину те преступления, которых я не совершал. Здесь четко прослеживается линия людей, которые сами совершили преступление и пытаются уйти от ответственности. Думаю, что суд это видит», — заявил бывший руководитель строительного управления.