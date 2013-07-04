Надежду Маршалкину вновь хотят вернуть в СИЗО

Суд отменил домашний арест бывшему заместителю министра экономического развития и региональной политики Красноярского края Надежде Маршалкиной, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Женщине обвиняется в получении рекордной для края взятки — 72 млн рублей.

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Уголовное дело в отношении экс-чиновницы передали в суд в начале июня. С октября 2015 года Маршалкина находилась в СИЗО, так как следователи считали, что она может скрыться или оказать давление на ключевых свидетелей. С 19 июня по решению районного суда экс-замминистра поместили под домашний арест.

Сегодня, 4 июля, в краевой прокуратуре сообщили, что по требованию прокурора решение суда о домашнем аресте отменено. Меру пресечения для Маршалкиной рассмотрит новый состав судей, который решит, вернется ли экс-чиновница в СИЗО или останется под домашним арестом.