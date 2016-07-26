«Татышев-фест» и глубины Вселенной: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 11 июля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем 11 июля составит 24°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Во вторник в Красноярске во всех подразделениях ОВД по вопросам миграции, пройдет акция «День госуслуг». В этот день жителям Красноярска предлагается прийти в ближайшее подразделение ОВД и не только зарегистрироваться на портале госуслуг, но и получить помощь в подаче заявления для получения интересующей государственной услуги в электронной форме.

Планетарий Ньютон парка приглашает на просмотр фильма «В глубины Вселенной» (10+). Фильм расскажет о пути небесных открытий — от теорий древнегреческих астрономов до самых больших современных телескопов. Зрители насладятся великолепием различных миров Солнечной системы и неистовой яростью Солнца, узнают об истории астрономии, изобретении телескопа и современных гигантских телескопах, которые продолжают изучать глубины Вселенной. Начало сеансов в 12:00.

В 16:00 Молодежный центр «Веста» приглашает красноярцев на бесплатный кулинарный мастер класс «Только полезное» (14+). Под руководством опытного повара участники смогут наглядно освоить приготовление питательных блюд с акцентом на сохранение здоровья.

Материалы по теме Красноярцев позвали на фестиваль этнической музыки и ремесел

В 16:00 в Красноярске начинается фестиваль музыки и ремесел «Татышев-фест» (0+). Пространство острова Татышев превратится в русское подворье, оформленное плетеными изгородями, подсолнухами и корзинами с фруктами. Красноярцы смогут принять участие в мастер-классах по росписи глины, созданию украшений из кожи и лоскутному шитью. С 18:00 на главной сцене фестиваля свою программу представят лучшие фолк-группы Сибири и Хакасии. Этнотранс-группа «ХаРа» из Абакан погрузит слушателей в атмосферу древнерусских легенд и народных сказок. Зрители услышат поющие тибетские чаши, игру на африканских и египетских барабанах, один из старейших духовых инструментов диджериду, а также уникальный для нашего города ударный инструмент ханг и многое другое.

В 17:00 в Молодежной библиотеке на Щорса начнется бесплатный мастер-класс «Портретная ретушь в программе Photoshop» (14+). Участники узнают простые и эффективные приемы ретуши портретных фотографий: научитесь изменять резкость портрета, делать глаза на снимках более выразительными, выравнивать тон кожи и даже окрашивать волосы. Приходите и убедитесь, что ретуширование фотографий — очень увлекательное и захватывающее занятие.