«Исполнила детскую мечту»: красноярский пекарь стала воспитателем детского сада

Жительница Красноярска ради детской мечты отказалась от работы пекарем и стала воспитателем детского сада, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Специалист Людмила Григорьева работает в детском саду № 77 Ленинского района (ул. Солнечная, 3) с прошлого года. Совсем недавно она завершила обучение в сибирском институте непрерывного дошкольного образования. Сейчас педагогу 40 лет. Резко изменить жизнь и сменить профессию она решила, когда поняла, что не может забыть о детской мечте — профессии воспитателя.

«Для меня педагогика — не просто профессия или работа, это состояние души, образ жизни, — рассказывает Людмила Григорьева. В детстве я всегда любила играть и заниматься с младшими ребятишками, в школе была вожатой, а в старших классах вела у детей кружки по цветоводству и кружевоплетению. Когда встал вопрос о выборе профессии, я решила, что буду поступать в педагогическое училище. Это были времена перестройки, моя мама работала врачом, тогда работникам бюджетной сферы часто задерживали зарплату. По настоянию родителей я поступила в технологический техникум пищевой промышленности, затем получила высшее образование в аграрном университете. Долгое время работала пекарем на одном из предприятий. Жизнь была налажена, но все чаще посещала мысль, что на работу хожу не потому, что мне нравится моя профессия, а потому, что так надо. Тогда я и решила исполнить свою детскую мечту».

Почти год Людмила Григорьева работает в детском саду. За это время она зарекомендовала себя как ответственный, инициативный и творческий педагог, ребятишки привязаны к своему новому воспитателю, отмечают в управлении. Она учит детей делать игрушки из подручных материалов, проводит развивающие занятия и даже придумала нестандартный тренажёр для профилактики плоскостопия. В следующем учебном году воспитатель планирует организовать кружок тестопластики.