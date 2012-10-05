Шеф-повар красноярского детсада покорила детей блюдами с «секретом» и тысячами булочек

Воспитанники красноярского детского сада № 91 (Астраханская, 12а) просят готовить своих мам «как в садике». Своими блюдами и выпечкой маленьких красноярцев покорила шеф-повар дошкольного учреждения Елена Шавкуненко.

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Как рассказали в пресс-службе главного управления образования городской администрации, у родителей, чьи дети посещают этот детский сад, зачастую возникает проблема: ребята отказываются есть домашние блюда. Причиной тому стали приготовленные с кулинарными секретами блюда от шеф-повара детского сада. Елена Шавкуненко готовит для детей почти 25 лет, за это время она накормила около 2 тысяч детей.

Несмотря на то, что детский сад и все остальные красноярские дошкольные учреждения придерживаются 20-дневного цикличного меню и технологических карт, шеф-повару не все равно, что будут кушать дети на завтрак, обед и ужин: Елена Шавкуненко лично разрабатывала состав детского рациона, меняла одно блюдо на другое, совершенствовала состав того или иного рецепта.

В пресс-службе управления образования отметили, что перечень продуктов в блюдах не изменяется, однако шеф-повар экспериментирует с их подачей и приготовлением. Например, обычную картофельную запеканку с фаршем женщина может подать в виде птичьих гнездышек.

Рабочий день Елены Шавкуненко начинается в 6 часов утра. Она лично принимает и проверяет качество продуктов, затем начинает готовить завтрак. В меню — молочные каши, творожные запеканки и пышные омлеты. Кроме того, каждое утро традиционно начинается с приготовления сдобы — шеф-повар особенно любит работать с тестом, каждый день воспитанники садика получают булочки, ватрушки, рогалики, печенье.

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Ежедневно повар заходит в каждую группу и спрашивает детей, понравились ли им приготовленные блюда. «За многолетнюю работу в детском саду шеф-повар точно знает, какие блюда больше всего нравятся детям. В лидерах — запеканки, оладьи, выпечка, картофельное пюре, котлеты. Рыбу и овощи воспитанники любят далеко не всегда, однако у Елены Викторовны есть свои кулинарные секреты, она знает, как можно сделать вкусными „нелюбимые“, но полезные блюда», — рассказали в пресс-службе.

За годы работы на кухне детского сада шеф-повар собрала целую книгу кулинарных секретов и советов, как сделать детское меню вкусным и полезным. На сайте дошкольного учреждения даже планируют сделать кулинарный раздел. Кроме того, сами родители очень часто обращаются к Елене Шавкуненко с просьбами поделиться секретами приготовления вкусных блюд.

Теперь в детском саду организован «Кулинарный клуб», в рамках которого шеф-повар рассказывает родителям, как правильно приготовить любимые детские блюда.