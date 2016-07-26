В крае больше всего поддельного сливочного масла, молока и сыра

За второй квартал текущего года сотрудники Роспотребнадзора проверили 290 предприятий торговли, продающих молочную продукцию на территории Красноярского края. Во время рейдов отбирались пробы для проведения лабораторных исследований, в результате которых выяснилось, что чаще всего в крае встречаются фальсифицированные сливочное масло, молоко и сыр.

За три месяца специалисты Роспотребнадзора изъяли почти 210 кг некачественной молочной продукции, возбуждено 11 административных дел, виновные оштрафованы на 176 тысяч рублей.

Материалы по теме В России больше всего поддельной сгущенки и тушенки

В ходе проверок выяснилось, что на территории края продавались фальсифицированные сыр, сгущенка и сметана компаний ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов» (Алтайский край), ООО «Хуторяночка» (Республика Бурятия), ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» (Белгородская обл.). Сотрудники краевого Роспотребнадзор отправили информацию коллегам из регионов, чтобы те приняли меры.

Добавим, отравления фальсифицированной молочной продукцией зафиксировано не было.