В России больше всего поддельной сгущенки и тушенки

В 2016 году в России чаще всего выявляли молочные и мясные консервы, не соответствующие требованиям по показателям фальсификации, сообщает Роспотребнадзор. На молочные консервы приходится 8 процентов фальсифицированной продукции, на мясные — 5,3%.

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В Роспотребнадзоре также отмечают высокий уровень фальсификата среди молочной продукции — 4,3 процента. За первый квартал 2017 года специалистами было изъято более 7 тонн фальсифицированной молочной продукции. Общая сумма наложенных штрафов составила более 6 миллионов рублей.

Добавим, в 2016 году по представлению Роспотребнадзора была приостановлена работа 12 предприятий, выпускавших фальсификат.