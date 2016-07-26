Долги за тепло и горячую воду не позволили красноярцам провести отпуск у моря

170 физических лиц ограничены в выезде за границу в 2016 и первой половине 2017 годов из-за долгов за тепло и горячую воду перед Красноярским филиалом Сибирской теплосбытовой компании (СТК, входит в структуру СГК).

За минувшие 6 месяцев текущего года в Управлении федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю было удовлетворено 65 ходатайств о наложении запрета на заграничные поездки, 45 из них — результат работы по агентским договорам Красноярского филиала СТК с жилищными организациями. Сумма к взысканию превысила 6,5 млн рублей.

В 2016 году пересечение границы судебные приставы запретили по 105 ходатайствам, а общая сумма к взысканию превысила 7,97 млн рублей. Из них 90 ходатайств поданы в рамках взыскания задолженности с физических лиц в пользу жилищных организаций.

«Ситуация выглядит парадоксально. Человек не платит за коммунальные услуги, но при этом позволяет себе поездку на зарубежный курорт. Либо это полное и бездумное отсутствие планирования своих расходов, либо намеренное игнорирование обязанностей владельца квартиры. Но в любом случае — это нарушение платежной дисциплины, преследуемое по закону. Служба судебных приставов может ограничить выезд за пределы России, если долг гражданина превысил 10 тысяч рублей, — рассказывает директор Красноярского филиала СТК Евгений Понятин. — С начала года судами Красноярска удовлетворены 32 дела по взысканию долгов с физических лиц. Если долги так и не будут погашены, то неплательщиков ждут принудительные меры взыскания — это как арест банковских счетов, так и реализация имущества должника, либо запрет на выезд за границу. Обидно, думаю, будет приехать в аэропорт в предвкушении долгожданного отдыха у моря, и быть остановленным таможней из-за долга».

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Подобную работу по наложению мер принудительного воздействия по возвращению задолженности проводят в ГУК «Жилфонд». На сегодняшний день по ходатайству городской управляющей компании вынесено 22 решения об ограничении заграничных путешествий, долг по квартплате каждого неплательщика составляет от 25 до 50 тысяч рублей.

Опасаясь остаться без отпуска некоторые жители региона стараются как можно быстрее погасить возникшую задолженность и снять запрет на выезд за пределы России. Получить данные о наличии долга, который может стать препятствием для выезда за пределы РФ, можно по адресу fssprus.ru или в районном отделе судебных приставов.