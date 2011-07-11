В красноярском автобусе заметили ребенка-кондуктора

В одном из автобусов красноярского маршрута № 88 кондуктором работает несовершеннолетняя девочка, сообщили очевидцы.

Пост в социальной сети опубликовала одна из пассажирок автобуса. На вид девочке 9-10 лет, сообщила девушка. Красноярка добавила, что ребенок сам не мог посчитать сдачу: водитель говорил девочке, сколько денег надо вернуть пассажирам.

В департаменте транспорта сообщили, что обращений по этому поводу от жителей не поступало.

Участники группы, в которой опубликован пост о ребенке-кондукторе, не разделили возмущение красноярки: «А что такого, я не понимаю? Ребёнок не может подработать?», «Дочка бате помогает работать, скорее всего. Что тут такого? Наоборот, молодец», «Правильно. Пусть с этого возраста понимают, что зарабатывать нужно своим трудом и в будущем надеяться только на себя».