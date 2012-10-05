«Спрашивала, куда ему, а он плевался»: неугодного пассажира силой высадили из автобуса (видео)

В Красноярске кондуктора и водителя обвинили в избиении пьяного пассажира. Информация об этом 15 мая появилась в социальных сетях.

Видео, на котором неизвестного от автобуса маршрута № 71 оттаскивают мужчина в жилетке, как у работников транспорта, и женщина и усаживают на тротуаре около остановки, выложили в группе «Ревизорро Красноярск». Автор видео пояснила, что сняла эту сцену на остановке «Ул. Авиаторов» 11 мая около 20:00.

«Сегодня гуляли и наткнулись вот на такую картину. Водителя с кондуктором не устроил выпивший пассажир. Результат вы сами видите . Когда к нему подошли, он не конфликтовал. Был с пробитой головой», — рассказала девушка.

В комментариях красноярцы предположили, что мужчина был пьяным, но признали, что бить его из-за этого не стоило. Одна из интернет-пользовательниц напротив посочувствовала экипажу, пояснив, что из-за этого видео и кондуктора, и водителя точно лишат премии. Другой комментатор отметил, что автор записи и другие люди, находившиеся в этот момент на остановке, ничего не сделали, чтобы помочь мужчине, и лишь после того, как автобус отъехал, кто-то спрашивает — записан ли его номер.

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Позднее пояснения дала девушка-кондуктор.

«По инструкции транспорта мы не имеем права возить пьяных, а в полицию, в скорую обращаться бесполезно, за такими сейчас даже не едут. Он ввёл себя неадекватно: пинал пассажиров, упал мне в ноги и мешал работать. Пассажиры были возмущены, и мы вынуждены были его высадить. Упал он сам, ему водитель помогал выйти, но когда он спустился, запнулся сам. Мы его подняли и посадили, хотели или на ноги поставить, но он не мог стоять. Мы его тогда посадили и отдали все личные вещи в его руки. Мы же не могли его охранять? Я его двадцать раз в автобусе спрашивала, куда ему ехать и где выйти, но он только плевался на меня», — пояснила она.

В департаменте транспорта пояснили, что пока об этой ситуации ничего не знают, а в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» сообщили, что по данному факту уже начата проверка.