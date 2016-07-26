В Перинатальном центре Ачинска родился тысячный малыш

В Красноярском краевом центре охраны материнства и детства № 2 (город Ачинск) сегодня родился тысячный малыш, сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Мальчик появился на свет в 12.55, его вес 3 кг 370 гр, рост 53 см. Мама — жительница Ачинска, это ее вторые роды. Врачи оценивают состояние мамы и новорожденного как хорошее.

«Это событие имеет большое значение не только для семьи малыша, но и для всего красноярского здравоохранения, — отметили в краевом ведомстве. — Это результат профессиональной работы команды медицинского учреждения высокого уровня, которое позволяет сделать более доступной специализированную медицинскую помощь женщинам и детям, проживающим в западной группе городов и районов края».

Главный врач центра Андрей Третьяков также отметил: «Среди нашей первой тысячи детей — 9 пар двойняшек».

Перинатальный Центр в Ачинске рассчитан на 120 коек, из них 50 составит послеродовое отделение, отделение II этапа выхаживания новорожденных — 30 кроваток, отделение патологии беременности — 25 коек, отделение гинекологии — 15 коек. В коллективе есть и молодые специалисты, и врачи, которые приехали в Ачинск из других регионов РФ, уже имеющие опыт работы в действующих перинатальных центрах.

Акт ввода объекта в эксплуатацию подписан в конце декабря 2016 года, после чего губернатор края Виктор Толоконский поручил в ускоренные сроки завершить поставку медицинского оборудования. Первый малыш родился в этом новом современном центр в марте.