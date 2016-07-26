«Наша задача сделать невозможное»: в Красноярске выхаживают младенца весом 500 граммов

В Красноярске врачи выхаживают девочку, вес которой чуть более 500 граммов. Фотографией новорожденной поделился 4 июля в социальных сетях главврач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрей Павлов.

Пока ребенок не способен выжить без специальной аппаратуры: он не может удержать температуру, принять питание и дышать самостоятельно. Такие дети рождаются в Перинатальном центре практически каждый день и для многих семей они — единственный шанс иметь собственного ребенка.

«Наша задача — дать шанс, помочь, вселить веру, выходить, сделать даже невозможное, но преодолеть вместе с родителями два, три, четыре месяца серьезных испытаний, понимая, что как раз это время ребёнок должен был оставаться внутри мамы и спокойно получать всё необходимое через её кровь, тепло и покой. Но не получилось. Теперь держись, малыш. Мы постараемся, а ты держись», — написал Андрей Павлов.

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По словам Андрея Павлова, дети, родившиеся с весом менее 1 кг, продолжают находиться под наблюдением еще три года. Некоторые из них сначала отстают в развитии, но, при достаточной заботе и внимании со стороны родителей и врачей, они догоняют своих сверстников.

По статистике центра, за 5 лет лишь 3-4 % из недоношенных детей стали инвалидами.