Студенты смогут купить последние квартиры в ЖК «Новая Панорама» по выгодной цене

Компания АО «Сибагропромстрой» готова сделать выгодное предложение родителям студентов, мечтающих о покупке современной квартиры для своего ребенка. Застройщик снизил цены на последние пять однокомнатных квартир в доме № 3 ЖК «Новая Панорама».

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После завершения строительства ЖК «Новая Панорама» будет состоять из трех 25-этажных и двух 16-этажных монолитно-кирпичных домов. Они строятся по современной улучшенной технологии, которая выигрывает в сравнении с панельными или кирпичными домами: по шумоизоляции, сейсмоустойчивости, а также отличается минимальной усадкой фундамента и отсутствием трещин на стенах и потолке.

Квартиры с красивым видом и эркерными окнами сдаются в фирменной чистовой отделке с натяжными потолками, качественными обоями, деревянными стеклопакетами и межкомнатными дверьми собственного производства, полным комплектом сантехнического оборудования и т. д. «Не секрет, что современные молодые люди хотят больше свободы и именно поэтому мечтают жить отдельно от родителей. Можно приходить домой во сколько хочешь, заниматься тем, чем хочешь. Для студентов из других городов жилищный вопрос всегда актуален — жить в общежитии или все-таки в собственной квартире? В данный момент аренда одно- и двухкомнатных квартир выросла почти на 20%, по данным одного из известных жилищных сайтов. Многие родители задумались, выгодно ли платить за чужую квартиру, когда можно платить столько же, но уже за свою? Поэтому компания „Сибагропромстрой“ приняла решение значительно снизить стоимость именно на однокомнатные квартиры. Центр деловой Взлётки, транспортная доступность основных вузов, развитая инфраструктура — все это сейчас можно получить за относительно небольшие деньги», — уточнили в пресс-службе АО «Сибагропромстрой».

Благодаря развитой инфраструктуре Взлетки жильцы смогут добраться на общественном транспорте в любую точку города. Рядом находятся международный выставочно-деловой центр «Сибирь», парк 400-летия Красноярска, остров Татышев, в 5 минутах — ТРЦ «Планета», а совсем скоро будет сдан значимый объект Универсиады — Ледовый дворец. По мнению застройщика, покупка однокомнатной квартиры станет выгодной инвестицией и подойдет для сдачи в аренду.

Акция действует до 30.09.2017 г. В акции участвуют 5 однокомнатных квартир в ЖК «Новая Панорама», ул. Октябрьская, 8, участнику необходимо заключить договор на покупку квартиры и внести не менее 30% стоимости, дата оплаты — не позднее 30.09.17 г. Застройщик АО «Сибагропромстрой». Проектная декларация на сайте, ИНН 2465050449, ОГРН 1022402485181.