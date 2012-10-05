Красноярцы не могут вылететь в Иркутск из международного аэропорта «Емельяново». Рейс иркутской компании «ИрАэро» из красноярского аэропорта задерживается уже на три часа. Пассажиры жалуются, что им не сообщают никакой информации о причинах задержки: «Никто из служб не знает, когда мы улетим, и вообще никто ничего не знает», — написал один из пассажиров.

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Как рассказали в компании «ИрАэро», вылет откладывается из-за сильного тумана в Иркутске. Задержан был не только красноярский рейс, но и самолеты из других городов, которые должны были лететь в Иркутск.

Красноярский представитель компании «ИрАэро» отказался разговаривать, сославшись на занятость, но заверил, что в настоящее время самолет уже готовится к вылету.