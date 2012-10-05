На Красноярском цементном заводе модернизирован расчетно-кассовый центр

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») завершена модернизация расчетно-кассового центра (далее — РКЦ), где производится взвешивание автотранспорта, прибывшего под погрузку. Устаревшее весовое оборудование одной из платформ заменено на новое, отвечающее современным стандартам.

«Требования законодательства к эксплуатации дорог, введенные в последние три года, обязывают грузоотправителя обеспечивать строго определенную нагрузку на оси транспортных средств (ТС). Сегодня длина грузовых ТС по осям все чаще достигает 17 метров. В то же время протяженность старой 60-тонной весовой платформы в РКЦ составляла всего 15 метров. Соответственно, обслуживать грузовой транспорт больших размеров заводу было сложно: на платформу автомобили не помещались, а расчетный метод не всегда позволял получить корректные результаты», — объясняет директор по транспорту и логистике ООО «Красноярский цемент» Данила Ботвинин.

Установленную в РКЦ еще в 90-х годах рычажную механическую платформу с деревянным настилом со временем оборудовали тензометрическими датчиками. Однако линейно весы расширять было нельзя: и увеличение приямка, и усиление самих металлоконструкций привело бы к искажению показаний.

Специалисты, курирующие работу весового хозяйства цехов КИПиА и «Готовая продукция», проанализировали все факторы и разработали проект модернизации. В соответствии с ним демонтированы старые весы, расширен приямок, введена в эксплуатацию новая весовая платформа, длина которой — более 17 метров, стоимость — около 2 млн рублей.

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Установка современного оборудования потребовала переоснащения здания расчетно-кассового центра. В РКЦ запустили новую систему громкой связи, смонтировали оптические датчики, позволяющие точно определить расположение автотранспорта на весах. Из-за того, что весы имеют форму туннеля, зимой на платформе постоянно дует ветер и бывает холодно. Но теперь водители машин не будут испытывать неудобств — специально для них обустроено отдельное помещение, где можно в комфортных условиях подписывать документы на реализацию.