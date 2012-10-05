Спасатели ищут на Енисее 53-летнего адвоката

На Енисее перевернулась моторная лодка, без вести пропал адвокат. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Несчастный случай произошел вечером 5 сентября около деревни Подпорожье Казачинского района. По предварительным данным, моторная лодка «Русбот 45», в которой находилось трое мужчин, налетела на бакен и опрокинулась.

Рядом с местом происшествия оказались другие рыбаки. Они сумели выловить из воды двух пассажиров катера. Третьего, 53-летнего мужчину, обнаружить не удалось. В следственном управлении пояснили, что начали по данному факту проверку. Пропавшего человека, который имеет статус адвоката, ищут сотрудники краевого учреждения «Спасатель».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю добавили, что осматривать реку будут с вертолета Ми-8 и при помощи беспилотников. Всего в поисковых работах задействовали больше 40 человек.