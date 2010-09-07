В Минусинске напали на кандидата-оппозиционера

Сегодня ночью на кандидата в депутаты Минусинского горсовета от ЛДПР Евгения Лунева было совершено нападение. Об этом Newslab.ru сообщил сам претендент на место в городском парламенте.

По словам Лунева, он после ночной прогулки на автомобиле по городу, собирался уже возвращаться домой, когда дорогу ему перегородил джип УАЗ «Патриот», который стал слепить водителя фарами (за рулем была знакомая потенциального народного избранника).

Практически одновременно с этим, к машине, в которой находился Лунев, подъехали еще три автомобиля, заблокировали его, не давая двигаться вперед и влево.

«Мы все-таки смогли сдать назад и вырваться из капкана, – рассказывает кандидат в депутаты, – но, когда мы поехали вперед, нас нагнала Лада «Приора» и стала прижимать к обочине».

Желая уйти от столкновения, знакомая Лунева остановилась. Они закрыли все окна и заперли двери.

«Когда мы остановились, к машине подошли люди и стали требовать, чтобы я вышел из нее, – рассказывает Лунев, – когда же я отказался, один из них стал звонить, как стало понятно из их разговора, своему руководителю».

Каково же было удивление кандидата, когда этим руководителем оказался фактический глава Минусинского горсовета нынешнего созыва Геннадий Циплин, через несколько минут подъехавший к месту происшествия.

«Перебросившись парой слов с преследовавшими нас, – рассказывает Евгений Лунев, – он повернулся ко мне и сказал, что мы можем ехать и нас никто не будет преследовать».

В этот момент злоумышленники заметили, что их снимают на камеру смартфона и поспешили ретироваться.

Примерно через 10 минут приехала полиция, которую ранее вызвал Лунев. Правда, это оказались сотрудники ГИБДД.

«После случившегося мы поехали в полицию, написали заявление и дали показания», – говорит Лунев.

О дальнейших действиях полиции в этой ситуации, ничего не известно — в ГУ МВД по Красноярскому краю не стали комментировать эту ситуацию.