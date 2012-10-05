Эдхам Акбулатов встретился с участниками фестиваля «Азия-Сибирь-Европа»

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел встречу с участниками XVI международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С фестиваля „Азия-Сибирь-Европа“ в нашем городе стартует очередной музыкальный сезон. Для красноярцев — это всегда большое событие, которое открывает новые имена, произведения и уникальные инструменты. Тем самым обогащает слушателей, помогает формировать новое поколение ценителей камерно-оркестровой музыки. Безусловно, за этим стоит большая творческая работа. Я искренне благодарен, что вы нашли возможность приехать в наш город и подарить своё мастерство красноярцам», — обратился к участникам XVI международного фестиваля «Азия-Сибирь-Европа» мэр.

Ежегодно фестиваль представляет в Красноярске звездный состав участников. Этот год не стал исключением. Горожане смогут услышать совместное выступление красноярских и китайских музыкантов. Впервые своё творчество сибирякам подарит Цзилиньский симфонический оркестр. Этот коллектив основан в 1954 году, на протяжении десятков лет развивался на общественных началах, сегодня входит в десятку известных симфонических оркестров Китая.

По словам музыкантов, участие в международном форуме «Азия-Сибирь-Европа» — это выход на новый творческий рубеж и ещё один шаг к укреплению дружбы. Подтверждением этих слов стало подписанное соглашение о сотрудничестве между Красноярским камерным оркестром и Цзилиньским симфоническим оркестром.

«В 2015 году Красноярский камерный оркестр побывал в провинции Цзилинь с концертами и имел большой успех. Отрадно, что культурный обмен продолжается. Вчера мы посетили красноярскую Академию музыки и театра, где договорились о новых направлениях сотрудничества, в том числе, о проведении мастер-классов, совместных выставок. Знаем, что ваш город готовится к Универсиаде, и мы готовы принять участие в её культурной программе. Для нас большая честь быть в вашем городе, спасибо вам за добрый приём», — обратилась к Эдхаму Акбулатову заместитель начальника управления культуры провинции Цзилинь госпожа Су Вэй.

Благодаря форуму красноярцы также смогут познакомиться с древними национальными инструментами, такими как «гуцинь» (древняя цитра с шелковыми струнами) и «шен» (китайский губной орган).

Выдающимся виртуозом игры на органе «шен» является господин Ву Вэй, отметили в мэрии. Он гастролирует по всему миру и исполняет мировые премьеры более 300 произведений. На встрече с главой города Ву Вэй рассказал: «Впервые в России „шен“ прозвучал ещё в 17-ом веке, в Санкт-Петербурге. Получается, что Красноярск — это второй город в вашей стране, где будет звучать древний китайский инструмент. Я искренне рад участвовать в фестивале, который является неким миксом культур, обогащающим мастерство каждого музыканта».

Материалы по теме В Красноярске прошел этнический фестиваль музыки и ремесел

Европу на предстоящем фестивале представит дирижёр из Швейцарии Симон Гауденц, известный благодаря своим авторским интерпретациям классического репертуара. «В этом году подготовлена программа, интересная каждому участнику фестиваля. Мой творческий вклад — это швейцарский Мендельсон. Очень надеюсь, что слушатели достойно оценят нашу общую работу. Тем более что Красноярск вдохновляет совершенно всех музыкантов. Мы имели возможность посетить заповедник „Столбы“, и у меня возникло желание вернуться в ваш город вновь. Уверен, что после выступления на красноярской сцене это желание только усилится», — отметил Симон Гауденц.

Знаковым событием XVI фестиваля «Азия-Сибирь-Европа» станет выступление уроженца Красноярска, выдающегося музыканта современности, Почётного гражданина города, народного артиста СССР Виктора Третьякова. «Спасибо за приглашение на мою родину. Погода нас встретила не очень радушно, но мы ждём встречи с публикой, которая, я уверен, покажет, что такое тёплое, сибирское гостеприимство», — отметил он.

В завершение встречи Эдхам Акбулатов обратился к гостям городам: «Желаю, чтобы фестиваль запомнился вам особой творческой атмосферой, дружеским общением. Знаю, что благодаря фестивалю устанавливаются контакты между музыкантами, в последствии рождаются новые музыкальные проекты, идеи, интересные публике. Это очень ценный результат нашего музыкального форума, которым по праву гордятся красноярцы».

Открытие фестиваля состоится 10 сентября в 19.00 в Малом концертном зале краевой филармонии (площадь Мира, 2б). Всего в рамках фестиваля красноярцев ждёт шесть концертов и впервые — сразу две мировые премьеры.