В гараже красноярца нашли 5 тысяч бутылок поддельной водки (видео)

Полицейские задержали жителя Красноярска за изготовление контрафактного алкоголя и использование поддельных акциз. В одном из гаражей Советского района стражи порядка обнаружили цех по производству фальсифицированного алкоголя. Под видом водки и коньяка известных марок 38-летний красноярец разливал по бутылкам фальсификат. При обыске в гараже обнаружили емкости со спиртом, поддельные акцизные марки и этикетки, а также пустые бутылки.

Помимо гаража, в котором размещалось производство, полицейские обнаружили ещё три бокса в Советском и Ленинском районах, где хранилась уже готовая продукция. Стражи порядка пресекли продажу более 5 тысяч бутылок поддельного алкоголя.

В полиции уточнили, что производство фальсифицированной алкогольной продукции мужчина организовал в одиночку.

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В отношении красноярца возбудили уголовное дело по статьям «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок» и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Суд вынес приговор: два года лишения свободы условно.