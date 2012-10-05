Дату начала отопительного сезона в Красноярске определят на этой неделе

Мэрия Красноярска еще не определилась с датой начала отопительного сезона. Информацию об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

По состоянию на 5 сентября большинство домов в краевом центре были готовы к подаче отопления, компания «Жилфонд», управляющая 2140 многоквартирными домами, сообщила о полной готовности к зимнему сезону. Сегодня ночью на ТЭЦ-2 начнется плановая растопка котла.

Но назвать точную дату, после которой в квартирах красноярцев появится тепло, в мэрии еще не готовы. По словам начальника отдела по взаимодействию со СМИ Михаила Каргаполова, совещание, на котором определят предварительную дату, пройдет на этой неделе.

Напомним, тепло потребителям начинают подавать, когда среднесуточная температура держится на отметке плюс восемь градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. По долгосрочному прогнозу портала Gismeteo.ru, в ближайшие две недели погода будет дождливая, но теплая. В прошлом году отопительный сезон начался 22 сентября.