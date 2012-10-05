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Дату начала отопительного сезона в Красноярске определят на этой неделе
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Дату начала отопительного сезона в Красноярске определят на этой неделе

11 сентября 13:51
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Мэрия Красноярска еще не определилась с датой начала отопительного сезона. Информацию об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

По состоянию на 5 сентября большинство домов в краевом центре были готовы к подаче отопления, компания «Жилфонд», управляющая 2140 многоквартирными домами, сообщила о полной готовности к зимнему сезону. Сегодня ночью на ТЭЦ-2 начнется плановая растопка котла.

Но назвать точную дату, после которой в квартирах красноярцев появится тепло, в мэрии еще не готовы. По словам начальника отдела по взаимодействию со СМИ Михаила Каргаполова, совещание, на котором определят предварительную дату, пройдет на этой неделе.

Предварительный прогноз с 11 по 24 сентября
Скриншот: Gismeteo.ru

Напомним, тепло потребителям начинают подавать, когда среднесуточная температура держится на отметке плюс восемь градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. По долгосрочному прогнозу портала Gismeteo.ru, в ближайшие две недели погода будет дождливая, но теплая. В прошлом году отопительный сезон начался 22 сентября.

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