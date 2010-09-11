На Красноярской ТЭЦ-2 растопят котел

12 сентября Красноярская ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании проведет плановую растопку котлоагрегата № 1.

Включение оборудования в работу начнётся ночью. Это не доставит неудобств жителям ближайших районов: для минимизации уровня шума во время пусковых операций на котлоагрегате в прошлом году был установлен специальный глушитель, напомнили в компании.

На сегодняшний день подобными установками оборудованы пять из шести котлоагрегатов. Установка системы шумоподавления на котел № 5 Красноярской ТЭЦ-2 запланирована в период проведения ремонта на оборудовании в октябре 2017 года.

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Вместе с тем, специалисты станции отмечают, что с 9:00 до 10:00 в ходе настройки предохранительных устройств котла может возникнуть временное кратковременное и незначительное повышение шума от станции. Компания приносит извинения красноярцам за возможное неудобство.

Растопка котлов является необходимой технологической операцией в процессе подготовки теплофикационного оборудования станции к предстоящему отопительному сезону.