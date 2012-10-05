В России выросло число аварий на железнодорожных путях

В России фиксируют рост количества аварий на железнодорожных переездах. По состоянию на 9 сентября, на сети железных дорог страны произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, что больше на 52 случая (или 40 %), чем в 2016 году (130 случаев).

Также за 8 месяцев этого года отмечается рост тяжести последствий при столкновениях на железнодорожных путях. За указанный период пострадали 117 человек (за 8 месяцев 2016 года — 69). В том числе, в результате данных происшествий погибли 37 человек (8 месяцев 2016 года — 25).

Причинами ДТП стали нарушения водителями правил дорожного движения, в том числе проезд на запрещающие сигналы светофоров и при закрытых шлагбаумах, либо неисправности автомобилей, повлекшие столкновения с проходящими поездами.

Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, с начала года на Красноярской магистрали произошло шесть ДТП. В них пострадали четыре человека и трое погибли. «Все ДТП произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения и выехавших на переезд на запрещающий сигнал светофора», — пояснили в пресс-службе.

Для предупреждения происшествий специалситы «РЖД» проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами. Всего на сети железных дорог России эксплуатируется более 10 тысяч железнодорожных переездов, на Красноярской магистрали — более 300.