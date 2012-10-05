В Красноярске открылся международный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа»

10 сентября в Красноярске открылся XVI международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для концерта, открывающего фестиваль, организаторы подготовили уникальную программу. На сцене одновременно сыграли два оркестра: Красноярский камерный оркестр и Цзилиньский симфонический оркестр под управлением одного из самых известных и востребованных молодых дирижёров Европы — Симона Гауденца. Таким образом, организаторы подчеркнули основную идею фестиваля, объединив в Сибири и Азию, и Европу.

Единый оркестр исполнил для горожан сразу две премьеры. Впервые в Красноярске прозвучала музыка швейцарского композитора Йозефа Раффа «Осень» и концерт Эниотта Шнайдера «Земля и огонь», известного как автора более 1 000 саундтреков, в том числе к фильмам «Сталинград», «23», «Армагеддон».

Музыкальное сочинение было написано специально для фестиваля и для редкого экзотического инструмента — губного органа «шен», на котором сыграл всемирно известный виртуоз Ву Вэй. По просьбе слушателей солист сыграл на «бис».

«У меня колоссальные впечатления. Поражает высочайший уровень исполнения, профессионализм, одухотворённость, с которой работает и дирижер, и все музыканты. Уверена, впечатления надолго останутся в памяти», — поделилась эмоциями красноярка Ирина Наймушина.

Среди ценителей музыки были и преданные поклонники фестиваля. «Мне понравилось, что исполнили Мориса Равеля — это, конечно, первое. А второе — это китайская музыка. Первый раз я слышу её, ещё и в таком оригинальном исполнении. Симбиоз азиатской и европейской культуры — это, конечно, просто удивительно», — рассказала красноярка Нелли, которая не пропускает концерты на протяжении практически всех 16 лет.

Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа» проходит под патронатом главы Красноярска. На открытии он также поприветствовал гостей фестиваля и зрителей.