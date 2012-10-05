Молодому северянину грозит тюрьма за «оленеводство»

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали молодого человека за мошенничество при получении социальных выплат. 24-летний житель Дудинки в течение полугода получал компенсацию как представитель коренного населения Севера, ведущий традиционный образ жизни.

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Однако местные жители сообщили, что молодой человек не ведет традиционную хозяйственную деятельность, то есть получает выплаты незаконно. В ходе проверки полицейские установили факт мошенничества, ущерб от которого составил 25 тысяч рублей.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». За незаконно полученные выплаты молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы.