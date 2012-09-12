Красноярка засудила мэрию за помятый Lexus

Суд обязал МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» выплатить красноярке 72,5 тысячи рублей компенсации за повреждения автомобиля. Как сообщается в материалах дела, летом 2016 года женщина двигалась по улице 9 Мая за рулем автомобиля Lexus и передними колесами машины заехала в выбоину на асфальте. Сотрудники ГИБДД установили, что в ДТП нет вины автоледи, поскольку размеры выбоины превышают допустимые нормативы.

Красноярка обратилась в суд и потребовала у дорожников компенсацию за поврежденный автомобиль. Суд установил, что МКУ «УДИБ» не приняло меры к своевременному устранению дефектов дорожного покрытия. Также дорожники не оградили опасный участок асфальтового полотна.

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Центральный районный суд Красноярска постановил взыскать с МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» 72,5 тысячи рублей в пользу владелицы пострадавшего автомобиля, а также затраты на оплату госпошлины и услуги представителя.

В МКУ «УДИБ» пытались обжаловать решение суда, считая, что отвечать за выбоины на дороге должен департамент городского хозяйства, однако краевой суд оставил решение без изменения.