Волонтеры и спасатели второй день ищут грибника в Сухой Балке

Пропавшего два дня назад мужчину без денег и документов ищут под Красноярском. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как пояснили в общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», в воскресенье, 10 сентября, 52-летний мужчина вышел из дома своей матери в Сухой Балке для того, чтобы поискать грибы. Обратно к вечеру он не вернулся, а в понедельник информацию о его исчезновении передали в краевое учреждение «Спасатель» и волонтерам. Вчера они осмотрели лес, но никого не нашли. Сегодня общественники планируют проверять стройки и дачный массив около микрорайона Солнечный.

Материалы по теме Что делать, если потерялся человек Как действовать, если пропал родственник или друг

В пресс-службе краевого управления МЧС отметили, что за трое суток спасателям пришлось искать еще восемь потерявшихся в лесах граждан. Сотрудники Енисейского подразделения помогли выйти из леса пяти грибникам. Еще одного нашли спасатели Дивногорска в районе Манской горы — мужчина связался с оперативной службой по телефону и ему помогли сориентироваться.

Еще по одному пропавшему грибнику пришлось на долю Красноярского и Канского отрядов. Женщину на платформе Лесная помогли найти волонтеры, а жителя Канска около населенного пункта Таежное пока не удалось обнаружить.

«Как показывает многолетняя статистика, основными причинами, по которым люди теряются в лесу, являются незнание района, неумение ориентироваться, а также плохое зрение и слух. Большинство потерявшихся — старики. Пожилые люди, переоценивая себя и свои физические возможности, без сопровождения более молодых спутников, забредают в глухую тайгу и не могут самостоятельно найти обратную дорогу», — отметили в пресс-службе.

В управлении напомнили, что отправляться в лес нужно с небольшим запасом еды, воды и теплой одежды. При себе обязательно иметь полностью заряженный сотовый телефон и необходимые медикаменты. Остающиеся дома люди обязательно должны знать куда вы отправились и когда планируете вернуться.